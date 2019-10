Vijf Franse agenten overleden bij steekpartij op politiebureau

In Parijs heeft een man donderdag op een politiebureau meerdere agenten neergestoken. Daarbij zijn 5 agenten, vier mannen en een vrouw, om het leven gekomen. De dader, een 45 jarige man, is door de politie doodgeschoten, zo melden de Franse media donderdagmiddag.

'Administratief medewerker'

De dader zou volgens de Franse media een administratief medewerker zijn van het politiekorps die daar al 16 jaar zou werken. Over de aanleiding van de steekpartij is nog geen duidelijkheid maar mogelijk is een ruzie voorafgegaan aan het steekincident.

Macron

De politie heeft rond het politiebureau een afzetting gemaakt en is een sporenonderzoek gestart. Zowel de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, als de Franse president Emmanuel Macron zijn naar het politiebureau gekomen om hun medeleven te betuigen aan de collega's van de omgekomen agenten.