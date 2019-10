Amerikaanse troepen beschoten door Turks artilleriegeschut

Dat heeft het Pentagon bevestigd in een verklaring. Bij de beschieting raakte niemand gewond. Turkije weet dat in de buurt van Kobani nog Amerikaanse troepen aanweizig zijn, zo meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Volgens het Amerikaanse Newsweek dat als eerste berichtte over de Turkse aanval, stonden de Amerikaanse troepen gisteravond op het punt om terug te schieten, omdat het zwaar artillerievuur was. Het zou gaan om een groep van 15 tot 100 Amerikaanse militairen die nog in het gebied zijn.

Aanval niet gericht op Amerikanen

In een verklaring liet Turkije vrijdagavond weten dat de aanval niet gericht was geweest op de Amerikanen, maar op 'terroristen' die op Turkse posities hadden geschoten. De Turken zouden maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat de Amerikaanse post niet geraakt zou worden.

Wanneer komt Trump met economische sancties?

Nu de Amerikanen hebben aangegeven dat ze zich terugtrekken uit Noord-Syrië ziet Turkije zijn kans schoon om de operatie tegen de Koerdische strijders in het grensgebied te beginnen. Turkije wil de Syrisch-Koerdische YPG-militie weg hebben bij zijn grens. Ankara ziet de militie als verlengstuk van de Koerdische terreurorganisatie PKK, aldus de NOS. Trump heeft echter gedreigd de Turkse economie een flinke slag toe te brengen als het land zijn boekje te buiten gaat. Het is echter onduidelijk waar voor Trump de grens ligt voor sancties.