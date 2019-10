Mispaksel 2019 gaat naar Jumbo’s biologische paprika

Jumbo wint dit jaar de Greenpeace #Mispaksel-verkiezing. De biologische paprika verpakt in bioplastic kreeg bijna een derde van de ruim 17.000 stemmen. De paprika is daarmee verkozen tot het meest onzinnige in plastic verpakte product van 2019. De prijs werd dinsdagmorgen bij het hoofdkantoor van Jumbo uitgereikt.

Meike Rijksen, campagneleider plastic: “Deze in bioplastic verpakte paprika is een hele terechte winnaar. Bioplastic is geen goed alternatief. Wanneer dit plastic in de natuur komt, kan een schildpad er net zo goed in stikken. Dat het composteerbaar is, is misleidend. Dit plastic breekt alleen af onder hele specifieke omstandigheden. Die heb je niet in de natuur, niet in je composthoop en zelfs afvalbedrijven worstelen ermee. Hierdoor verdwijnt het vaak alsnog in de verbrandingsoven. Bij het gewone plastic gooien mag ook niet, daar vervuilt het de recycling, omdat bioplastic een andere samenstelling heeft. Heel verwarrend dus en er is een simpele oplossing: dat onnodige plastic jasje kan namelijk gewoon uit.”

Jumbo

Jumbo zegt in een reactie: "We zijn al geruime tijd aan het kijken hoe we minder verpakkingen kunnen gebruiken voor onze producten. Onze paprika’s zijn momenteel nog verpakt. We zijn hard op zoek naar alternatieven, we hopen snel met een oplossing te komen."[1]

PLUS past verpakking aan

Op de tweede plaats eindigden de in een plastic zak verpakte fairtrade bananen van PLUS. De supermarkt vindt zelf ook dat de bananen in een te grote verpakking zitten. Daarom liggen deze bananen vanaf begin volgend jaar zonder plastic zak in de supermarkt.

Meike Rijksen: “We zijn blij dat supermarkten hun verpakkingen aanpassen. De reacties op deze verkiezing laten zien, dat mensen echt niet zitten te wachten op al dat overbodige plastic. Het is fijn dat dit soort signalen serieus worden genomen. We hopen dat ze ook kritisch kijken naar andere producten in overbodige plastic verpakkingen.”

Derde, vierde en vijfde plaats

Smint verpakt in een plastic doosje, folietje en zakje is op de derde plaats geëindigd. De couscous maaltijdsalade van de Albert Heijn werd vierde. Pure Life water van Nestlé eindigde op de vijfde plek.