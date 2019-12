Zeker al vijf doden door uitbarsting vulkaan Nieuw-Zeeland

Foto: Printscreen / You Tube / The Sun

De politie houdt er rekening mee dat er meer dodelijke slachtoffers zijn. De regionale ambulancedienst meldt dat er 22 gewonden zijn. Ze hebben allemaal brandwonden opgelopen. Twee van hen zouden er slecht aan toe zijn. Inmiddels zijn 23 mensen, waaronder de 5 overledenen, van het eiland gehaald. Er zouden nog enige tientallen mensen vermist worden, maar het exacte aantal is niet bekend.

De vulkaan White Island ligt in de Bay of Plenty ten noordoosten van het Noordereiland. Er waren volgens de politie minder dan vijftig mensen op het eiland toen de vulkaan uitbarstte. Op een webcam is te zien dat kort voor de vulkaanuitbarsting een groep mensen nabij de krater loopt.

Ten tijde van de vulkaanuitbarsting waren er zowel inwoners van Nieuw-Zeeland als mensen uit het buitenland op het eiland. Het zou gaan om passagiers van een cruiseschip. Of er ook Nederlanders onder de slachtoffers zijn, is nog niet bekend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zoekt dat uit.