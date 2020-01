Nederlands meisje (9) zwaargewond door val uit skilift in Winterberg

In het Duitse Winterberg is zondagmiddag een Nederlands 9-jarig meisje zwaargewond geraakt na een val uit een skilift. Dit meldt de Duitse politie maandag.

Gevallen

Het meisje stapte samen met haar vader in de skilift en nog voordat de veiligheidbeugel kon worden gesloten viel het meisje uit haar stoeltje. Het ongeluk gebeurde rond 14.35 uur. De 38-jarige vader van het kind zat ook in de lift en kon het ongeval niet voorkomen.

Reddingswerkers

De reddingswerkers, waaronder de reddingsdienst in de bergen en de spoedarts, waren onmiddellijk op de plaats van het ongeval. Een opgeroepen reddingshelikopter moest terugkeren vanwege het slechte weer. Het gewonde kind werd in een ambulance naar een speciale kliniek gereden. Het politieonderzoek is aan de gang maar er wordt uitgegaan van een ongeval.