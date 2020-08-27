Bossche rechercheurs hebben grote rol in Oostenrijks onderzoek naar plofkraken

Medewerkers van de districtsrecherche in Den Bosch hebben een belangrijke rol in een internationaal onderzoek naar plofkraken in Oostenrijk. 'Dat resulteerde uiteindelijk in de aanhouding van drie Nederlandse verdachten na een plofkraak 19 augustus bij een geldautomaat in het Oostenrijkse dorp Hofkirchen im Traunkreis waarbij overigens geen buit werd gemaakt', zo meldt de politie.

Drietal nog vast in Oostenrijkse cel

Het gaat om een 32-jarige man uit ’s-Hertogenbosch, een 28-jarige Amsterdammer en een 25-jarige vrouw die in Hoofddorp woont. Het drietal zit nog vast in Oostenrijk.

Snelle Audi RS6 in het vizier

De zaak kwam vorig jaar september aan het rollen toen rechercheurs van de politie Oost-Brabant een snelle Audi RS6 in het vizier kregen die als gestolen te boek stond. In het daaropvolgende onderzoek kwamen zij de in Oostenrijk aangehouden mannelijke verdachten op het spoor die hun werkgebied naar dat Alpenland verlegd leken te hebben. De informatie die daarbij werd veiliggesteld, deelden de rechercheurs uiteraard met hun Oostenrijkse collega’s.

Zoekingen in woningen verdachten

Na de aanhoudingen op heterdaad van de Bosschenaar en de Amsterdammer vorige week in Oostenrijk, hebben rechercheurs zoekingen in hun woningen gedaan. Daarbij werden onder andere nepwapens, munitie, een flink contant geldbedrag, telefoons en andere elektronische apparatuur gevonden. Ook werden vijf personenauto’s waarover de verdachten beschikten, in beslag genomen.

'Constructieve samenwerking'

Het onderzoek is nog in volle gang, maar intussen kijkt de districtsrecherche Den Bosch tevreden terug op een prima resultaat en een constructieve samenwerking met de Oostenrijkse en Duitse politie en Europol.