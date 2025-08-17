Nederlandse Chinooks gaan Spanje helpen natuurbranden te blussen

Nederland levert op verzoek van Spanje twee Chinook-transporthelikopters om de natuurbranden te bestrijden die daar woeden. 'Naar verwachting wordt vanaf dinsdag gestart met de brandbestrijding. De inzet is gepland tot 1 september', zo meldt het ministerie van Defensie zondag.

Bambi Buckets van 8.000 liter

'De toestellen zijn uitgerust met waterzakken, zogenoemde Bambi Buckets, waarmee per vlucht circa 8.000 liter water kan worden gedropt. Een detachement van ongeveer 60 militairen van het Defensie Helikopter Commando ondersteunt de inzet vanaf een vooruitgeschoven basis nabij León. De inzet van de Chinooks gebeurt onder regie van de Spaanse civiele autoriteiten en wordt ondersteund met adviseurs vanuit de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG), een belangrijke samenwerkingspartner bij brandbestrijdingsoperaties', aldus het ministerie.

Dubbel zoveel natuur verbrand

Door een aanhoudende hittegolf met temperaturen van 42 tot 44 graden, harde wind en extreme droogte, zijn in meerdere regio’s grote natuurbranden ontstaan. De Spaanse weerdienst heeft rood alarm afgegeven. Tot nu toe is dit jaar al meer dan 150.000 hectare natuur verbrand: bijna het dubbele van het jaarlijkse gemiddelde. Spanje zet zelf grootschalige, nationale middelen en blusvliegtuigen in, maar heeft vanwege de omvang van de branden internationale steun gevraagd.

Europese samenwerking

Met de inzet van de Chinooks laat Nederland zien verantwoordelijkheid te nemen, levens te beschermen en natuur te behouden. Het is een concreet voorbeeld van Europese samenwerking en solidariteit in de praktijk. Voor binnenlandse brandbestrijdingsoperaties blijft vanaf Vliegbasis Gilze-Rijen een Chinook-transporthelikopter beschikbaar om bijstandsverzoeken van veiligheidsregio’s te kunnen blijven honoreren.