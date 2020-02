Nederlanders na cruise op de Westerdam toch niet naar huis om coronabesmetting

Er blijkt tocht een passagier, die op het cruiseschip De Westerdam heeft gereisd, besmet te zijn met het coronavirus. Het gaat om een 83-jarige vrouw uit Amerika zo blijkt uit een test in Maleisië. Haar man is ook getest maar bleek niet besmet met het coronavirus.

Nederlanders

Dit heeft directe gevolgen voor de groep van ongeveer 90 Nederlanders die ook aan de cruise hebben deelgenomen. Zij dachten in eerste instantie naar Nederland te kunnen reizen maar moeten nu in Maleisië blijven.

Screening 20 opvarenden

Om vast te kunnen stellen of opvarenden van het cruiseschip besmet waren met het coronavirus werden eerder 20 gasten en bemanning gescreend op coronavirus. Uit die tests bleek dat geen van deze 20 personen het virus bij zich droegen. Nu blijkt dat er in ieder geval 1 persoon, namelijk de Amerikaanse 83-jarige toch is besmet.

GGD

Het cruiseschip, met in totaal 2.257 opvarenden werd eerder door verschillende landen geweigerd maar mocht uiteindelijk vrijdag aanmeren in de haven van Sihanoukville in Cambodja. Daar mochten de 1.455 gasten en 802 bemanningsleden vrijdag aan land. Nu is het afwachten voor de Nederlanders wat er verder gaat gebeuren. Als de Nederlanders terug mogen zullen zij in ieder geval bij terugkeer in Nederland door de GGD worden onderzocht.