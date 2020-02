Tientallen gewonden na inrijden auto op carnavalsoptocht Duitsland

In het Duitse Volkmarsen is maandagmiddag een auto ingereden op een carnavalsoptocht. Er zijn tientallen gewonden gevallen waaronder een deel zwaargewond. Dit melden de Duitse media maandag.

Ernstig gewonden

Volgens de eerste berichten zou de auto met opzet op de mensenmenigte zijn ingereden. Over een traject van ongeveer 30 meter reed de auto tegen en over tientallen personen heen. Op straat lagen tientallen gewonden waaronder veel kinderen en een aantal met ernstige verwondingen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse gekomen.

Arrestatie

De politie heeft de bestuurder van de auto gearresteerd. Het zou om een 29-jarige man gaan die in de buurt woont. De man bestuurde een Mercedes-Benz en reed rond 14.30 uur op de menigte in.

Alle carnavalsoptochten geannuleerd

Na het incident werd besloten om alle carnavalsoptochten in de deelstaat Hessen te annuleren. Ook in Mainz heeft de politie op het incident in Volkmarsen gereageerd en gebruikt deze nu drones om de toegangswegen te bewaken. Het doel is om 'opvallende voertuigbewegingen' al vroeg te herkennen.