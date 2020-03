Trump stelt inreisverbod in voor 26 landen waaronder Nederland om coronavirus

President Trump heeft vannacht een inreisverbod aangekondigd voor alle reizigers uit de 26 Schengenlanden, waaronder ook Nederland valt. Het inreisverbod wordt in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 maart van kracht en is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus in de Verenigde Staten (VS) tegen te gaan.

Uitbraak in VS beperken

Voor Nederlandse reizigers naar de VS betekent dit dat de noodmaatregel zaterdag om 04.59 uur Nederlandse tijd ingaat. De noodmaatregel is bedoeld om de uitbraak van het coronavirus in de VS te beperken en duurt vooralsnog een maand.

ANVR

Dit maakt het kunnen reizen naar de Verenigde Staten effectief onmogelijk voor Nederlandse reizigers. Donderdagochtend heeft het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies nog niet aangepast maar het ligt wel in de verwachting dat dit zal gebeuren.

Onduidelijk

'Het is op dit moment niet duidelijk of vluchten wel blijven worden uitgevoerd richting de Verenigde Staten. Dat is wel een mogelijkheid, omdat Amerikaanse staatsburgers (onder voorwaarden) wel terug naar huis mogen', zo stelt de ANVR.

Geld terug

Reizigers die vanwege het aangekondigde inreisverbod niet meer naar de VS kunnen hun geld terugkrijgen of hun reis laten omboeken. Dit heeft de ANVR bekendgemaakt en noemt de maatregel 'dramatisch'.