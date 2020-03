Al vier passagiers op cruiseschip Zaandam overleden aan corona

'Oudere gasten'

'Het gaat om vier oudere gasten', zo laat Holland America Line weten. De rederij wil geen Nationaliteit van de slachtoffers bekendmaken. Het cruiseschip Zaandam ligt momenteel voor de kust van Panama en ontmoet om 19.30 uur het zusterschip van de rederij de Rotterdam. De rederij heeft toestemming gekregen van de Panamese autoriteiten om schip-tot-schip operaties uit te voeren tussen de twee schepen. Medische benodigdheden en extra medisch personeel werden overgebracht naar Zaandam.

Ziektesymptomen

Donderdag werd een aantal patiënten met ademhalingssymptomen getest op COVID-19 en twee personen testten positief. Uit voorzorg, op 22 maart, toen Zaandam voor het eerst een aantal gasten zag die zich met influenza-achtige ziektesymptomen bij het medisch centrum meldden, heeft Holland America onmiddellijk beschermende maatregelen genomen, waaronder het vragen aan alle gasten om zichzelf te isoleren in hun passagiershutten en het implementeren van alle andere passende voorzorgsmaatregelen die in samenwerking met de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), de Amerikaanse gezondheidsorganisatie zijn ontwikkeld. Alle gasten en bemanning ontvingen gisteren gezichtsmaskers en kregen instructies over wanneer en hoe ze te dragen.

Griepachtige symptomen

Momenteel hebben 53 gasten (4%) en 85 bemanningsleden (14%) zich gemeld bij het medisch centrum van Zaandam met griepachtige ziektesymptomen. Er zijn 1243 gasten en 586 bemanningsleden aan boord. Op Zaandam zijn vier artsen en vier verpleegsters. Op Rotterdam zijn twee dokters en vier verpleegsters.

Passagiers overplaatsen naar de Rotterdam

Vandaag hebben we een plan aangekondigd om groepen gezonde gasten van de Zaandam naar de Rotterdam over te plaatsen, met strikte protocollen voor dit proces, ontwikkeld in samenwerking met de CDC. Alleen degenen die niet ziek zijn, worden verplaatst en er worden gezondheidsonderzoeken uitgevoerd voordat ze worden overgedragen. Prioriteit voor de eerste gasten die zullen overstappen zal worden gegeven aan degenen op Zaandam met binnenhutten en passagiers boven de 70. Eenmaal aan boord van Rotterdam blijven alle gasten in hun passagiershutten tot ze van boord kunnen. Alle gasten die momenteel ziek zijn, of geïsoleerd als nauw contact, en alle bemanningsleden blijven op Zaandam.

In Florida aan wal

Terwijl het verdere plan voor beide schepen nog steeds wordt afgerond, blijft de rederij samenwerken met de Panamese autoriteiten ter goedkeuring om het Panamakanaal door te varen om naar Fort Lauderdale, Florida te varen.