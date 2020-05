Twee gewonden na ongeval

Zaterdagmiddag omstreeks 16:15 uur heeft er een ongeval plaats gevonden op de Korenaar in kruising met de Kempenweg. Zeker twee voertuigen zijn bij het ongeval betrokken. Naast de politie en meerdere ambulances is ook de brandweer ter plaatse voor hulpverlening.

De bestuurder van de auto is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd, de bijrijdster raakte slechts lichtgewond en is na de eerste controle ter plaatse meegenomen voor verder onderzoek naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Een berger komt de zwaar beschadigde auto optakelen.