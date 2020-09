Rode Kruis verscheept 6.500 kilo hulpgoederen voor getroffenen brand Moria

Het Rode Kruis heeft een noodhulpteam en 6.500 kilo aan hulpgoederen naar Lesbos verscheept om de getroffenen door de brand in het kamp Moria te helpen. De hulpgoederen, zoals dekens, water en toiletspullen, komen deze ochtend aan op het eiland. Duizenden mensen leven nu zonder een dak boven hun hoofd. Het Rode Kruis is bezorgd over de humanitaire crisis die volgt op de brand. Veiligheid en onderdak voor deze mensen moet de hoogste prioriteit krijgen.