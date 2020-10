Deense uitvinder Madsen weet uit gevangenis te ontsnappen

Gijzelaar

Madsen zou zijn psycholoog in de gevangenis hebben gegijzeld en samen met haar onder bedreiging van een op een vuurwapen gelijkend voorwerp en bomvest uit de gevangenis zijn ontsnapt in een bestelbusje.

Aangehouden

De politie wist Madsen rond 11.00 uur vanmorgen niet ver van de gevangenis te arresteren. Omdat hij dreigde zichzelf en politiemensen op te blazen met zijn bomvest was de arrestatie nog niet eenvoudig. Hij werd door scherpschutters onder schot gehouden. Nadat bomexperts zijn mogelijke bomvest hadden onderzocht werd Madsen gearresteerd en teruggebracht naar de gevangenis.

Moord op journalist Kim Wall

Peter Madsen zit een levenslange gevangenisstraf uit voor de moord op de Zweedse journalist Kim Wall. Hij is gehuisvest in het Herstedvester-instituut in een buitenwijk van Kopenhagen.