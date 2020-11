Geschoten in Wenen, betreft terreuraanslag met gewonden en doden

In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen is maandagavond rond 20.00 uur meerdere keren geschoten op meerdere locaties in het centrum. De politie is massaal op de been en burgers worden geadviseerd niet de straat op te gaan een deuren en ramen te sluiten.

Autoriteiten gaan uit van terreuraanslag

De Oostenrijkse overheid zegt uit te gaan van een terroristische aanslag. Dit heeft Minister Nehammer van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Er is in het centrum op meerdere plekken meerdere keren geschoten. Op videobeelden die Bild laat zien is een man in een wit gewaad te zien die met een geweer door de binnenstad rent en meerdere keren schiet.

Meerdere daders

De Oostenrijkse media spreken van meerdere daders, mogelijk gaat het om 10 personen. Eén van de daders zou door de politie zijn doodgeschoten. Ook zou een agent zwaargewond zijn geraakt tijdens een van de vuurgevechten.

Update 22.30

De Weense politie heeft om 22.30 uur de volgende stand van zaken gegeven:

* 20.00 uur: meerdere schoten afgevuurd, beginnend bij Seitenstettengasse

* meerdere verdachten gewapend met geweren

* zes verschillende locaties waar wordt geschoten

* een overleden persoon, meerdere gewonden inclusief 1 politieagent

* 1 verdachte doodgeschoten door politieagenten

Update 23.20 uur

De Weense politie heeft zojuist opnieuw een waarschuwing doen uitgaan op Twitter dat de aanslag nog steeds aan de gang is. 'Nog steeds geldt: blijf thuis! Zoek uw toevlucht als u onderweg bent! Vermijd openbare plaatsen, gebruik geen openbaar vervoer!', aldus de politie.

Reactie Premier Rutte

Premier Mak Rutte heeft in een tweet zijn afschuw uitgesproken over de terreuraanslag in Wenen. Rutte betuigt namens Nederland ook aan zijn Oostenrijkse ambtsgenoot Sebastian Kurz 'onvoorwaardelijke steun met de slachtoffers, hun families en de Oostenrijkse regering bij het verwerken van deze afschuwelijke daad'.

#BREAKING Video: Shooting attack reported near a synogue and Jewish community center in #Vienna, Austria. At least one person has reportedly been killed and multiple people wounded. More to follow. pic.twitter.com/vJ4Ivs63ni — StandWithUs (StandWithUs) November 2, 2020