Vier doden bij aanslag in Wenen, gedode dader aanhanger IS

Wenen maakt vandaag de trieste balans op van de aanslag die maandagavond op de stad werd gepleegd. Volgens Oostenrijkse media zijn er tenminste vier personen om het leven gekomen, waarvan één de dader is. De zoektocht naar de andere daders is nog volop bezig.

Het advies dat maandagavond werd gegeven om zoveel mogelijk thuis te blijven is nog steeds van kracht. De scholen zijn gesloten en het centrum van de stad moet gemeden worden. Dit om zoveel mogelijk grote groepen mensen te voorkomen. In de stad surveilleren ook nog steeds leden van de antiterreureenheid.

Vier doden

Maandagavond rond 20.00 uur vielen de eerste schoten in het centrum van Wenen nabij Schwedenplatz. Bij de schietincident kwamen twee mannen en twee vrouwen om het leven. Er liggen tevens zeven mensen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Aanhanger Islamitische Staat

De doodgeschoten verdachte is inmiddels geïdentificeerd. Volgens Die Presse zou het om een aanhanger van IS gaan. Momenteel lopen er onderzoeken naar de omgeving van de dader. De dader had ook een bomgordel om, maar volgens de minister van Binnenlandse Zaken Nehammer was dit vermoedelijk een dummy. Volgens bronnen zou de overleden dader al eerder veroordeld zijn geweest voor terrorisme.

Onderzoek

Op de verschillende plaatsen waar er geschoten is, onder andere op de Ruprechtsplatz, Salzgries, Graben, Bauernmarkt, Morzinplatz en Fleischmarkt, voert de politie nu onderzoek uit.