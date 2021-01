Indonesische Boeing van de radar verdwenen

Vlucht 182 was op weg naar het 700 kilomter verder gelegen Pintianak en vloog slechts 20 kilometer van het vliegveld boven het eiland Lancan toen het van de radar verdween. Volgens Flightradar zou het toestel in iets minder dan een minuut een hoogte hebben verloren van 10.000 feet.

Reddingsteams die als snel aan het zoeken zijn gegaan, zouden al onderdelen zijn gevonden. Het is nog onduidelijk of deze afkomstig zijn van het vliegtuig.

BREAKING Plane debris pulled from the sea after Boeing 737 vanishes from radar #SJ182 https://t.co/OvZ28kfd7q pic.twitter.com/3Y80NyqIHf