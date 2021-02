Wakker Dier: Jumbo en Lidl kampioen kiloknallen van 2020

In 2020 waren Jumbo en Lidl kampioen kiloknallen. Bij deze supermarktconcerns hadden zes van de tien vleesaanbiedingen géén dierenwelzijnskeurmerk. Dat blijkt uit de Kiloknallermonitor van Wakker Dier. “Kampioen kiloknallen is geen titel om trots op te zijn. Jumbo en Lidl duwen de consument keihard richting het ergste leedvlees,” zegt Anne Hilhorst van de dierenwelzijnsorganisatie.

Jumbo en Lidl voeren de lijst aan met een kiloknaller-aandeel van respectievelijk 64 en 62,5 procent (zie grafiek). Het verschil met andere supermarkten is groot. Aan de andere kant van het spectrum is bij Plus slechts 37 procent van de vleesstunts een kiloknaller. Hilhorst: “Plus geeft het goede voorbeeld en laat zien dat extreem kiloknallen echt niet nodig is.”

Trend

Gemiddeld voor alle supermarkten lag het kiloknaller-aandeel in 2020 – net als in 2019 - op 51 procent. Dit is een stagnatie na een voorheen gunstige ontwikkeling. Een zesjarenanalyse vanaf 2015 toont dat het kiloknaller-aandeel jarenlang geleidelijk af nam. Tot 2020. “Het lijkt erop dat kiloknallerliefhebbers Jumbo en Lidl nu de rest van de markt in hun stunt-greep houden.”

Zorgelijk

Wakker Dier wil dat supermarkten zo snel mogelijk stoppen met kiloknallen en is bezorgd over de huidige stilstand. “Kiloknallen drijft de vraag naar dit leedvlees verder op. Het is tijd dat supermarkten hun klanten juist verleiden tot diervriendelijkere keuzes,” zegt Hilhorst.