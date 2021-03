Anonieme informatie leidt tot arrestatie en wapenvondsten

Melden via Meld Misdaad Anoniem werkt. Een 43-jarige man uit Zwijndrecht is op 19 maart in Zwijndrecht aangehouden op verdenking van drugshandel. Zijn arrestatie was het rechtstreeks gevolg van een melding bij Meld misdaad Anoniem (MMA) én van vervolgonderzoek van de politie.