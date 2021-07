De geslaagde vlucht van miljardair Bezos en Nederlandse Olivier in 4 foto's

Dinsdagmiddag rond 15.15 uur Nederlandse tijd heeft het ruimtevaartuig New Shepard van miljardair Jeff Bezos een geslaagde vlucht naar de ruimte tot op een hoogte van ruim 100 kilometer en weer terug gemaakt. Aan boord zat ook de Nederlandse 18-jarige Oliver Daemen uit Oisterwijk en hij is met de geslaagde vlucht in één klap de jongste astronaut ooit.