Douane onderschept 2807 kilo cocaïne in 24 uur

Tijdens diverse controles in de Rotterdamse haven heeft de Douane de afgelopen 24 uur vier partijen cocaïne onderschept. Het gaat in totaal om 2807 kilo cocaïne met een straatwaarde van ruim 210 miljoen euro.

Chips en jodium

De eerste partij, die gisteren werd onderschept, van 59 kilo drugs zat verstopt in een container geladen met jodium en waren afkomstig uit Chili. De stof was bestemd voor een bedrijf in Antwerpen. Even later troffen medewerkers in een container geladen met chips uit Ecuador 1451 kilo cocaïne aan. De chips waren bedoeld voor een bedrijf in Rhoon.

Noten en bananen

Vandaag onderschepte de Douane in een container geladen met noten 457 kilo cocaïne aan. De noten waren afkomstig uit Panama en hadden als bestemming een bedrijf in Vlaardingen. Diezelfde middag troffen douaniers nog een aanzienlijke hoeveelheid drugs aan in een container geladen met bananen afkomstig uit Ecuador. De 840 kilo cocaïne is onderzocht en vernietigd. De bestemming van het fruit was een bedrijf in Duitsland.