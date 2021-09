Nederland heeft overleg met Taliban

In Qatar heeft Nederland voor het eerst rechtstreeks met de Taliban gesproken. Het zou gaan om een topambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken en een vertegenwoordiger van de Afghaanse Taliban. Dit meldt het AD woensdag.

Demissionair minister Sigrid Kaag heeft het gesprek niet bijgewoond. Zij laat weten dat het een ‘verkennend gesprek’ was over de veiligheidssituatie in Afghanistan en de mogelijke heropening van het vliegveld.

In de Golfstaat vindt volgens de krant veel diplomatiek overleg plaats met de Taliban.