Koorddanser steekt op blote voeten vanaf de Eiffeltoren de Seine over

Zaterdag heeft koorddanser Nathan Paulin in Parijs over een 670 meter lang koord gelopen op een hoogte van ongeveer 70 meter boven de stad.

Eiffeltoren

Het koord, een 2,5 cm brede band, had een totale lengte van 670 meter en was gespannen tussen de Eiffeltoren, waar Paulin startte, en het Théâtre National de Chaillot. Paulin deed de oversteek, die ook over de Seine liep, in ongeveer 30 minuten. Op onderstaande video zijn beelden te zien van een eerdere soortgelijke oversteek vanaf de Eiffeltoren in Parijs uit februari 2020.