Vier personen op heterdaad aangehouden voor bankhelpdeskfraude

Een meldster uit Heukelom waarschuwde de politie nadat haar moeder dinsdag was gebeld door een persoon die zich voordeed als een bankmedewerkster en dat er later iemand bij haar thuis haar bankpas zou op komen halen. De meldster vertrouwde het niet en toen er ’s avonds daadwerkelijk iemand aan de deur kwam, is direct de politie gealarmeerd. De man is weggegaan in een auto. Agenten hebben de auto omstreeks 19.50 uur op de A65 bij Berkel-Enschot kunnen stoppen. De vier inzittenden zijn aangehouden. Het gaat om een 20-jarige vrouw uit Rotterdam, 18-jarige en 19-jarige man uit Rotterdam en een 23-jarige man uit Krimpen aan den IJssel. De vier verdachten zitten vast voor verder onderzoek.