William Shatner (90) geëmotioneerd na 'fantastische' ruimtereis

Het aftellen is woensdagmiddag dan echt begonnen voor acteur William Shatner. Hij zal, samen met nog drie ruimtereizigers, aan boord van het ruimtevaartuig 'New Shepard' woensdagmiddag rond 16.50 uur Nederlandse tijd vanaf het lanceringsplatform van ruimtevaartbedrijf Blue Origin van miljardair Jeff Bezos, met een raket worden gelanceerd.

Star Trek

In de tweede helft van de jaren '60 werd Shatner bekend met zijn rol als 'Captain Kirk' in de populaire tv-serie 'Star Trek' waarin hij met zijn crew door het universum reisde aan boord van het ruimteschip 'Enterprise'. De tv-opnamen gebeurde allemaal op de grond in de grote TV-studio's van Hollywood maar door beeldtrucage werd de kijker meegenomen naar de toekomst van de ruimtevaart.

Oudste ruimtereiziger

Vandaag is er geen trucage en wordt de 90-jarige Shatner echt de ruimte in geschoten al zal dat beperkt zijn tot een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Toch zal de ervaring voor Shatner en zijn medepassagiers er niet minder om zijn. Ze zullen voor een periode van ongeveer 3 tot 4 minuten echte gewichtloosheid gaan ervaren en het uitzicht op het heelal en de aarde zal grote indruk maken. Shatner zal met deze ruimtereis meteen ook de oudste persoon op de wereld zijn die in de ruimte is geweest.

Volg hieronder de livestream van de lancering:

Update 17.15 uur

Na de lancering en het korte verblijf in de ruimte heeft een emotionele William Shatner eenmaal weer op de grond Jeff Bezos bedankt voor de adembenemende ervaring. Shatner, die bij zijn dankwoord een paar traantjes wegpinkte, liet tegenover Bezos weten dat hij zich nu pas echt realiseerde 'dat alleen op de aarde leven is en in de ruimte is niets, misschien alleen de dood', zei Shatner. Shatner hoopt in zijn leven nog heel veel mensen te spreken en inspireren over zijn ongelofelijke ervaring. 'De meest diepgaande ervaring die ik ooit heb meegemaakt. Ik hoop dat ik dit gevoel dat ik nu heb nooit meer verlies en voor altijd kan blijven vasthouden'.