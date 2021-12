Vliegtuigbom bij treinstation in München ontploft door boorwerkzaamheden, meerdere gewonden

In München is woensdag vlak voor de middag vlakbij het treinstation een vliegtuigbom van 500 pond uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij boorwerkzaamheden op een bouwplaats. De politie in Duitsland spreekt over meerdere gewonden waaronder één ernstig.