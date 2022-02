VVN roept kinderen op op verkeersexamen te leren

Een goede voorbereiding is het halve werk. Veilig Verkeer Nederland roept kinderen van groep 7 en hun ouders op om het theoretisch verkeersexamen te oefenen om in de verkeersexamen-week eind maart goed voor de dag te komen. Dat kan met de kennistest en ook met een verkeersquiz. Om in de sfeer van het examen te komen staat er ook een oefenexamen klaar. ''Statistieken uit voorgaande jaren laten zien dat kinderen doorgaans vooral moeite hebben met het juist interpreteren van het verschil tussen voorgaan en voorrang. Ook ouders blijken niet altijd het verschil te kennen''; aldus VVN-directeur Evert-Jan Hulshof

Daag je ouders uit

Het is leuk om te doen en het wordt natuurlijk spannend wanneer kinderen hun ouders uitdagen om ook het oefenexamen of de examenquiz te doen. Voor de meeste ouders is het al een eeuwigheid geleden dat zij voor het laatst verkeersles hadden. In 2021 zijn er 331.871 oefenexamens gemaakt, 89% van de kinderen heeft zich op die manier voorbereid op het nationaal verkeersexamen. Maar ook de verkeerskennispagina is 2,2 miljoen keer bekeken en de verkeersquiz is 141.687 keer gedaan. Ouders deden mee.

Lastige verkeersbegrippen eenvoudig kunnen toepassen

Tijdens het oefenen komen op een speelse manier allerlei handige tips aan de orde. Verkeersborden hebben niet zomaar een vorm en een kleur. Juist aan de vorm, de kleur en het teken in het midden zie je wat je moet doen. Abstracte begrippen voor kinderen zoals voorrang en voorgaan worden met behulp van tekeningen en filmpjes verduidelijkt zodat het duidelijk is wat je moet doen wanneer je de borden tegenkomt. Hele praktische en herkenbare onderwerpen zoals oversteken, grote voertuigen in het verkeer en het meenemen van bagage op de fiets komen aan de orde. Wanneer een fiets een veilige fiets is wordt aan de hand van een leerzaam filmpje uitgelegd. Ook het veilig fietsen in een groep komt aan de orde. En natuurlijk hoe je ervoor zorgt dat je je niet laat afleiden in het verkeer. Dat is nog best een uitdaging met die hele handige smartphone die er consequent op uit is om de aandacht te trekken.