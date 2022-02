Reisadvies BZ voor Oekraïne: Wat uw situatie ook is, ga er niet naartoe

Onzekerheid

In verband met deze onzekerheid wordt geadviseerd eventuele reizen uit te stellen. 'Als u in Oekraïne bent, bedenk dan of het nog steeds echt noodzakelijk is dat u daar blijft en vertrek anders', aldus het ministerie van BZ.

Russische troepen bij de grens

Er is sprake van een opbouw van Russische troepen aan de Russische en Belarussische grenzen met Oekraïne. Daardoor nemen spanningen toe. De situatie is daar niet veilig. Reis niet binnen 10 kilometer van de grens met Rusland en Belarus.

Rood: niet reizen

De kleurcode van het reisadvies is rood voor het gebied van 10 kilometer van de grens met Rusland en Belarus en voor de Oekraïense gebieden Donetsk, Loegansk en de Krim. Dit betekent dat het te gevaarlijk is om daar naartoe te reizen. 'Wat uw situatie ook is: ga er niet naartoe. Gaat u toch naar deze gebieden? Dan is dit uw eigen verantwoordelijkheid. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan u niet of waarschijnlijk niet helpen als u in de problemen komt', waarschuwt het ministerie.

Oranje: alleen noodzakelijke reizen

De kleurcode van het reisadvies voor de rest van Oekraïne is oranje. In verband met de onzekere situatie wordt geadviseerd eventuele reizen uit te stellen. Als u in Oekraïne bent ga dan na of het nog steeds echt noodzakelijk is dat u daar verblijft en vertrek anders. Gaat u toch naar Oekraïne? Dan is dit uw eigen verantwoordelijkheid. Bereid u goed voor. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan u niet of waarschijnlijk niet helpen als u in de problemen komt.