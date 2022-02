Overzicht pakket aan sancties die de EU treft aan maatregelen tegen Rusland

Terwijl de oorlog in Oekraïne voortduurt en de Oekraïners dapper vechten voor hun land, versterkt de Europese Unie haar steun aan Oekraïne en de sancties tegen de agressor, het Rusland van Poetin. Verklaring van president von der Leyen over verdere maatregelen om te reageren op de Russische invasie van Oekraïne

Voor het eerst financiert de Europese Unie de aankoop en levering van wapens en andere uitrusting aan een land dat wordt aangevallen.

Dit is volgens de EU een keerpunt. Hieronder de vele sancties die de EU heeft of gaat nemen:

-Ten eerste sluiten we het EU-luchtruim voor Russen.

-We stellen een verbod voor op alle vliegtuigen die eigendom zijn van Rusland, die in Rusland zijn geregistreerd of die door Rusland worden gecontroleerd.

Het luchtruim zal worden gesloten voor elk Russisch vliegtuig - en dat geldt ook voor de privéjets van oligarchen.

-Ten tweede zullen we in een andere ongekende stap de mediamachine van het Kremlin in de EU verbieden. Het staatsbedrijf Russia Today en Sputnik, evenals hun dochterondernemingen, zullen niet langer in staat zijn hun leugens te verspreiden om de oorlog van Poetin te rechtvaardigen en om verdeeldheid in onze Unie te zien.

-Ten derde zullen we ons richten op de andere agressor in deze oorlog - het regime van Loekasjenko.

Het regime van Loekasjenko is medeplichtig aan deze wrede aanval op Oekraïne. Dus we zullen het regime van Loekasjenko treffen met een nieuw pakket sancties. We zullen beperkende maatregelen nemen tegen hun belangrijkste sectoren. Dit zal een einde maken aan hun export van producten van minerale brandstoffen naar tabak, hout en hout, cement, ijzer en staal.

-We zullen ook de exportbeperkingen die we hebben ingevoerd voor goederen voor tweeërlei gebruik voor Rusland uitbreiden naar Wit-Rusland. Dit voorkomt ook elk risico van omzeiling van onze maatregelen tegen Rusland.

-Bovendien zullen we de Wit-Russen bestraffen die de Russische oorlogsinspanning helpen.

SWIFT-systeem

Onder dit pakket worden belangrijke Russische banken uitgesloten van het SWIFT-systeem.

-We zullen ook de transacties van de Russische centrale bank verbieden en al haar tegoeden bevriezen, om te voorkomen dat ze de oorlog van Poetin financiert.

-En we zullen ons richten op de bezittingen van Russische oligarchen.

Opvangen vluchtelingen

We verwelkomen met open armen de Oekraïners die moeten vluchten voor de bommen van Poetin en ik ben trots op het warme welkom dat de Europeanen hen hebben gegeven.

We mobiliseren elke inspanning en elke euro om onze oostelijke lidstaten te ondersteunen - om deze vluchtelingen op te vangen en te verzorgen.