Zorgen om kerncentrale Tsjernobyl na stroomuitval, kans op stralingslekken

In Tsjernobyl wordt gevreesd voor stralingsgevaar omdat de kerncentrale niet meer is verbonden met het stroomnet waardoor de koelsystemen van de reactor dreigen te worden stilgezet. Deze koelsystemen draaien op dit moment nog op dieselgeneratoren maar die zouden nog maximaal 48 uur kunnen draaien.

Stroomkabel kapot na invasie

Alle stroomverbindingen van de kerncentrale zijn kapot geraakt door de inval van Russische troepen. De Oekraïense autoriteiten roepen nu op tot een staakt het vuren zodat de stroomkabels van de kerncentrale kunnen worden gerepareerd en de koelsystemen weer constant en bedrijfszeker kunnen draaien.

Stralingslekken

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba waarschuwt dat er stralingslekken kunnen ontstaan als de koelsystemen er mee stoppen. De kerncentrale in Tsjernobyl is overigens sinds december 2000 niet meer operationeel, maar wordt nog wel altijd bemand door ruim 200 medewerkers die bezig zijn om de drie buiten werking gestelde reactoren te volledig te ontmantelen. Een klus die tientallen jaren in beslag neemt.