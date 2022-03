Geen concrete doorbraak na diplomatiek topoverleg tussen Oekraïne en Rusland in Turkije

Vandaag staat een belangrijk diplomatiek overleg gepland tussen Oekraïne en Rusland over de oorlog. Het is voor het eerst sinds de Russische invasie van Rusland in Oekraïne op 24 februari dat er op dit hoge niveau met elkaar gaat worden gesproken. De ministers van Buitenlandse Zaken van beiden landen zullen in de Turkse badplaats Antalya om de tafel komen.

Erdogan

Nadat president Recep Tayyip Erdogan van Turkije zichzelf eerder had opgeworpen als mogelijke bemiddelaar in het conflict schuiven vandaag de beide ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Rusland aan tafel. De Oekraïense minister Koeleba gaat in gesprek met zijn Russische collega Lavrov. Bij het gesprek is ook de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu aanwezig als bemiddelaar.

Eerste gesprek op dit niveau

Experts zeggen dat het op dit moment nog onduidelijk is of dit gesprek iets gaat opleveren maar het feit dat beide partijen vandaag met elkaar in gesprek gaan geeft aan dat als het eerste gesprek op dit niveau goed verloopt er wel mogelijk vervolggesprekken kunnen volgen die een begin van de oplossing van het conflict tussen Oekraïne en Rusland kunnen betekenen.

Concessies

De harde eisen die beide partijen in het conflict op tafel hebben gelegd lijken niet direct een goed uitgangspunt om tot een begin van een oplossing te komen maar President Zelensky van Oekraïne heeft deze week laten vallen dat hij minder belang hecht aan toetreding tot de NAVO, omdat deze volgens Zelensky 'niet bereid lijkt om Oekraïne toe te laten. Zelensky is dus mogelijk bereid om meer concessies te doen richting Rusland bijvoorbeeld over onafhankelijkheid van de republieken in de Donbas en de annexatie van de Krim, de belangrijke eisen van die Rusland.

Update 11.00 uur: Nog geen doorbraak

Het overleg tussen Rusland en Oekraïne donderdagochtend in Turkije heeft niet geleid tot een concrete doorbraak. Dit hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen na afloop van het overleg ieder in een eigen persconferentie bekendgemaakt.

Oekraïne

Minster Koeleba van Buitenlandse Zaken zei na afloop dat zijn Russische ambtgenoot Lavrov geen toezeggingen heeft kunnen doen in het gesprek tussen beiden landen.

Koeleba had een voorstel gedaan voor een algeheel staakt-het-vuren van 24 uur om zo de belangrijkste humanitaire problemen op te kunnen lossen. Koeleba zei: 'we hebben geen voortgang geboekt. Het lijkt erop dat er andere beleidsmakers in Rusland zijn die daarover moeten beslissen'.

Rusland

Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, zei na afloop van het gesprek tussen beide landen in een aparte persconferentie dat hij met zijn ambtgenoot Koeleba heeft gesproken over het lot van burgers in Oekraïne en hoe er voor kan worden gezorgd dat zij kunnen worden ontzien. Lavrov zei verder dat de huidige menselijke corridors blijven bestaan. Lavrov waarschuwde landen die wapens leveren aan Oekraïne dat deze landen verantwoordelijk zijn voor de gevolgen. Verder zei Lavrov dat: 'Rusland de crisis zal doorstaan en in de toekomst onafhankelijk wil zijn van het Westen'.