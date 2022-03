België houdt kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 langer open

In België blijven twee kerncentralis langer open. De regering heeft dat beslist om het mogelijke energietekort dat kan ontstaan door de oorlog in de Oekraine deels op te kunnen vangen.

Daarnaast heeft de regering ook een akkoord bereikt over de kernuitstap. De twee jongste centrales zouden aanvankelijk over vijf jaar worden stilgelegd, maar ''de oorlog verandert op een zeer ingrijpende wijze de manier waarop we naar energie kijken'', zegt premier Alexander De Croo. Het gaat om de centrales Doel 4 en Tihange 3, de jongste van het land. De centrales die vlak bij de Nederlandse grens liggen, blijven tot zeker 2035 open. De regering kondigde ook aan versneld te gaan inversteren in hernieuwbare energie.