Investeringen in beperken klimaatverandering in vier jaar bijna verdubbeld

Nederland investeerde in 2023 bijna 41 miljard euro in het beperken van klimaatverandering. Dit is bijna een verdubbeling vergeleken met 2019, toen voor 23 miljard euro werd geïnvesteerd. Deze groei komt vooral door hogere investeringen in elektrische auto’s, het elektriciteitsnetwerk, zonnepanelen en warmtepompen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Dit zijn de resultaten van een eerste analyse van klimaatgerelateerde investeringen opgesteld volgens nieuwe Europese richtlijnen.

De klimaatgerelateerde investeringen zijn ingedeeld in vijf thema’s. Binnen elk thema zijn de investeringen toegenomen. De investeringen in energienetwerken en transport en vervoer (CO2-efficiënte mobiliteit) stegen het hardst. Voor beide gaat het om een verdubbeling vergeleken met 2019. De investeringen in hernieuwbare energie zijn met 77 procent gestegen. Investeringen in energie-efficiëntie (van woningen, gebouwen en productieprocessen) en overige klimaatgerelateerde investeringen zijn slechts licht gestegen.

Investeringen in elektrische- en hybride auto’s ruim 12 miljard euro

De klimaatgerelateerde investeringen in transport en vervoer stegen van 8,9 miljard euro in 2019 naar 18,0 miljard euro in 2023. Vooral investeringen in volledig elektrische en hybride personenauto’s stegen sterk. In 2023 investeerden huishoudens en bedrijven hier samen 12,2 miljard euro in.

Investeringen in transport en vervoer vormen met 44 procent het grootste deel van de klimaatgerelateerde investeringen. Hieronder vallen investeringen in duurzame alternatieven voor transport en vervoer, waaronder elektrische auto’s en fietsen, maar ook openbaar vervoer. Bij het goederenvervoer gaat het om vervoer per spoor en binnenvaart, als klimaatvriendelijker alternatief voor vervoer over de weg of door de lucht.

Ruim 10 miljard euro in hernieuwbare energie

Er werd in 2023 ruim 10 miljard euro geïnvesteerd in de productie van hernieuwbare energie; een stijging van 77 procent vergeleken met 2019. Het gaat dan vooral om investeringen in zonnepanelen (4,6 miljard), windparken (2,7 miljard) en warmtepompen (2,1 miljard). Over de periode 2019-2023 is de grootste groei afkomstig van zonne-energie, hoewel de groei in 2023 afvlakt.