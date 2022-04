NAVO: Rusland verlegt focus naar het Oosten

Moskou geeft zijn ambities in Oekraïne niet op. 'We zien nu een aanzienlijke verplaatsing van troepen uit Kiev, om zich te hergroeperen, te herbewapenen en te bevoorraden, en ze verleggen hun focus naar het oosten, 'zo liet NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg dinsdag al weten voorafgaand aan de vergadering.

NAVO-bondgenoten intensiveren hun steun

De NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken die deze week op 6-7 april 2022 in Brussel bijeenkomen bespreken in Brussel de brutale en niet-uitgelokte invasie van president Poetin in Oekraïne. Bondgenoten intensiveren hun steun voor het recht van Oekraïne om zichzelf te verdedigen, onder meer met antitankwapens, luchtverdedigingssystemen en andere uitrusting, evenals verhoogde humanitaire hulp en financiële hulp.

'Doden burgers is oorlogsmisdaad'

'Het richten op en het vermoorden van burgers is een oorlogsmisdaad. Alle feiten moeten worden vastgesteld en al degenen die verantwoordelijk zijn voor deze gruweldaden moeten voor het gerecht worden gebracht', voegde Stoltenberg eraan toe, terwijl hij commentaar gaf op de gruwelijke beelden van vermoorde burgers in Bucha en andere plaatsen.

'Nog belangrijker voor democratieën om samen te staan

'In een tijd waarin autoritaire machten de op regels gebaseerde internationale orde terugdringen, is het nog belangrijker voor democratieën om samen te staan en onze waarden te beschermen', zei Stoltenberg.

Handvest ondertekenen

De NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken zullen worden vergezeld door hun tegenhangers uit Oekraïne, Finland, Zweden, Georgië en de Europese Unie, en door de Aziatische en Pacifische partners van de NAVO - Australië, Japan, Nieuw-Zeeland en de Republiek Korea. De geallieerde ministers van Buitenlandse Zaken zullen ook de ontwikkeling bespreken van het volgende Strategische Concept van de NAVO, dat als leidraad moet dienen voor de aanpassing van het Bondgenootschap aan de nieuwe mondiale veiligheidsrealiteit. Er wordt ook van hen verwacht dat zij een handvest onderschrijven waarin wordt uiteengezet hoe de nieuwe Defensie-innovatieversneller voor de Noord-Atlantische Oceaan (DIANA) zal helpen trans-Atlantische innovatie te benutten.