Oekraïne: Nederlandse ambassade keert terug naar Kyiv

Ambassadeur Jennes de Mol keert op 29 april met een klein deel van het Nederlandse ambassadepersoneel terug naar Kyiv, de hoofdstad van Oekraïne. Maar let op: de consulaire afdeling van de Nederlandse ambassade in Oekraïne is nog steeds gesloten.

Waarom keert het ambassadepersoneel nu terug?

Een diplomatieke post in Kyiv is van grote waarde voor het contact met de Oekraïense overheid. Ook ambassades van andere EU-landen keren terug. Het is belangrijk dat Nederland met al deze landen blijft samenwerken; ook vanuit Oekraïne.

Voor Nederland is het ook belangrijk om goed zicht te hebben op de actuele situatie in Oekraïne. Bijvoorbeeld om in te schatten waar de veiligheidsrisico’s zitten. Of om te zien waar noodhulp nodig is, en hoe de Nederlandse humanitaire hulp wordt besteed.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt stap voor stap naar een veilige terugkeer van een klein deel van het ambassadepersoneel naar Oekraïne. Op 16 april keerde het ambassadepersoneel al terug naar Lviv. Inmiddels laat de veiligheidssituatie het toe om terug te keren naar Kyiv. Voor het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de veiligheid van haar medewerkers de hoogste prioriteit. Hiervoor worden extra maatregelen getroffen.