'Oekraïne kreeg informatie VS over locatie Russische generaals'

De Amerikaanse inlichtingendiensten hebben Oekraïne informatie geleverd over de locatie van Russische mobiele hoofdkwartieren. 'Mede hierdoor lukte het Oekraïne om een aantal Russische generaals te doden', zo laat de The New York Times donderdag weten op basis van anonieme bronnen rond de Amerikaanse overheid.