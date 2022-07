Premier Johnson stapt op

Premier Boris Johnson stapt op. Dat heeft hij zojuist om 13.30 uur bekendgemaakt in een speciale persconferentie voor 10 Downing Street, de ambtswoning van de premier, in Londen.

'In het belang van het land'

'Het is duidelijk dat de conservatieve partij een nieuwe leider, en daarmee een nieuwe premier wil', zei Johnson en 'dat het in het belang van het land is en van zijn partij dat er snel een nieuwe premier komt'. Tot dat moment wil hij aanblijven.

Schandaal op schandaal

De positie van Johnson als premier wankelde al enige tijd nadat het ene schandaal op het andere volgde. Dat kwam de laatste dagen in een stroomversnelling toen opnieuw een aantal leden van zijn kabinet opstapten. Johnson zei dat hij het 'pijnlijk' vindt dat hij niet kan aanblijven om zijn werk af te maken maar zei ook dat niemand onmisbaar is in de Britse overheid.