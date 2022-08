Nederlandse militair in Irak loopt schotwond op aan borst tijdens wapenonderhoud

Maandagmiddag heeft een Nederlandse militair in Irak tijdens wapenonderhoud een schotwond aan de borst opgelopen. 'De militair van 11 Luchtmobiele Brigade is in kritieke toestand met luchttransport naar een militair ziekenhuis in Bagdad overgebracht. Het thuisfront van de militair is geïnformeerd. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt het incident', zo heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt.