Met paintballgeweer op wolf schieten blijft voorlopig verboden

Afschrikken met paintballgeweren

Om wolven die afwijkend gedrag vertonen af te schrikken, mochten handhavers van de provincie Gelderland sinds 27 oktober met paintballgeweren op de dieren schieten. De Faunabescherming was het daar niet mee eens en vroeg de voorzieningenrechter om de ontheffing te schorsen totdat er een beslissing op haar bezwaarschrift is. Omdat handhavers al met paintballgeweren op pad gingen, nam de rechtbank op 16 november al een zogenoemde ordemaatregel. Hiermee kwam het schieten per direct stil te liggen. Vorige week woensdag, 23 november, is de zaak op een zitting behandeld.

Natuurlijke schuwheid

Volgens de provincie Gelderland is (preventief) ingrijpen nodig omdat er anders onveilige situaties voor mensen kunnen ontstaan. Op de Hoge Veluwe zou namelijk een wolf rondlopen die afwijkend gedrag vertoont. Uit onderzoeken blijkt dat dit kan ontstaan als wolven geen natuurlijke schuwheid meer hebben voor mensen, bijvoorbeeld omdat ze mensen associëren met voedsel. Als de wolf hieraan went kan dit tot agressief gedrag leiden, waarbij mensen gewond zouden kunnen raken. De provincie vindt schieten met een paintballgeweer de beste manier om de wolf weer schuw te maken. De Faunabescherming stelt dat het gaat om een jonge wolf die alleen nieuwsgierig is, wat onder normaal gedrag valt. Bovendien zou dit gedrag door toedoen van bezoekers aan het Nationaal Park zijn ontstaan.

Experimenteel middel

De voorzieningenrechter wijst erop dat het niet haar taak is om zich te mengen in de maatschappelijke discussie over de toekomst van de wolf in Nederland. Het uitgangspunt in deze zaak is dat de wolf op dit moment een Europese beschermde status heeft en dat een ontheffing om het dier opzettelijk te verstoren goed onderbouwd moet zijn. Die onderbouwing is nu onvoldoende. Hoewel de rechtbank de signalen over het afwijkende gedrag van de wolf serieus neemt, heeft de provincie nu niet goed duidelijk gemaakt welke incidenten er precies zijn voorgevallen op de Hoge Veluwe. Zo is niet in beeld of het steeds over dezelfde wolf ging en ook niet of inderdaad slechts sprake was van een nieuwsgierige jonge wolf. Verder is niet goed gekeken naar andere opties dan het paintballgeweer, waarbij niet de mens maar juist de wolf beschermd wordt. Zo zou bijvoorbeeld een deel van het Nationaal Park voor publiek kunnen worden afgesloten, waardoor de wolf voedsel niet meer met mensen associeert. Het paintballgeweer is bovendien nog niet eerder ingezet en is daarmee een experimenteel middel. Het is onduidelijk of de verfkogels de wolf zullen verwonden en of een verfmarkering ervoor zorgt dat hij door zijn roedel wordt verstoten. De voorzieningenrechter handhaaft de uitspraak van 16 november. Dat betekent dat het schieten met de paintballgeweren voorlopig stil moet blijven liggen. In ieder geval tot zes weken nadat de provincie heeft beslist op de bezwaren van de Faunabescherming.