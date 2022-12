Wat zijn de trends voor kerstcadeaus?

Ieder jaar als Kerst er aankomt, dan dringt zich ook weer de vraag op: "Wat zullen we dit jaar eens voor kerstcadeaus geven? Bij sommige mensen weet je meteen wat je ze wil geven, maar er zijn ook mensen waarbij je het minder snel weet. Dan is het goed om te weten wat de huidige trends zijn op het gebied van kerstcadeaus, zodat je hier handig op in kunt spelen.

Verras iemand met een bijzonder cadeau

Je kunt er natuurlijk net als elk jaar voor gaan om een fles wijn of doos bonbons te geven. Op zich is daar ook niks mis mee, want mensen vinden het altijd prettig om dit soort cadeaus te krijgen. Maar als je op zoek bent naar leuke kerstcadeaus kun je er ook voor kiezen om juist voor iets unieks te gaan. Als je een beetje rondkijkt op internet en verder kijkt dan alleen de bekende grote webshops, dan kom je allerhande leuke winkeltjes tegen die unieke cadeaus verkopen. En wanneer je dan een beetje de tijd neemt om te zoeken, dan kun je iets in huis halen dat zo uniek is dat je niet bang hoeft te zijn dat iemand anders dit ook al heeft gegeven.

Maak een gepersonaliseerd kerstcadeau

Als we het dan toch hebben over dingen die mensen echt leuk vinden om te krijgen, dan is dat natuurlijk een gepersonaliseerd cadeau. Je geeft hiermee niet alleen iets dat ook uniek is, maar laat gelijk zien dat je echt geeft om de persoon aan wie je een cadeau geeft. Per slot van rekening heb je er de tijd voor genomen om zelf iets te bedenken en te (laten) maken. Ook hier zijn de mogelijkheden schier eindeloos. We raden je dan ook om aan om hier je creativiteit helemaal de vrije loop te laten.

Leuke gadgets voor je tienerkinderen

Heb jij tienerkinderen? Dan weet je wel dat het heel moeilijk is om voor hen een goed cadeau te vinden. Het lijkt wel alsof ze tegenwoordig niks meer leuk vinden. Je kunt tieners echter altijd blij maken met een mooie gadget. Je zult dan wel iets dieper in de buidel moeten tasten, maar als jij wil dat je tiener vrolijk is met Kerst is het zeker wel de moeite waard. Airpods, smartwatches en nieuwe smartphones doen het in dit opzicht goed. Let er alleen wel op dat er niet teveel van die gadgets na een paar jaar weer ergens in een la verdwijnen en recycle afgedankte smartphones.

Ga dit jaar voor een duurzaam kerstcadeau

Er worden elk jaar met Kerst heel wat cadeaus gegeven. Hier komt vaak ook veel afval bij om de hoek kijken. Waar dan nog eens bijkomt dat er ook vaak cadeaus worden gegeven die niet zo goed bevallen en die dan ook maar in het afval belanden... Doe dan ook je best om een duurzaam cadeau te kopen. Niet alleen laat je hiermee zien dat je betrokken bent bij je omgeving, maar ook dat je de moeite hebt gedaan om iets bijzonders in huis te halen voor de ontvanger. Je kan hierbij denken aan mooie planten voor in de tuin, Fair Trade producten, of een leuke giftbox met allemaal duurzame cadeautjes. Denk deze Kerst niet alleen aan je geliefden, maar ook aan het klimaat!

Zet eens een foto op een cadeau

Dit haakt eigenlijk in op onze eerdere suggestie om zelf een cadeau te (laten) maken. Maar je kunt tegenwoordig zo'n beetje elk product wel laten personaliseren met een leuke foto. Heb jij een mooie foto van jezelf met de ontvanger, bijvoorbeeld eentje tijdens een mooi moment? Dan is het natuurlijk heel leuk om deze op een beker, bord of ander product te zetten. Zo weet de ontvanger ook altijd bij wie het cadeau vandaan komt. De kosten van het laten bedrukken met een foto zijn de afgelopen jaren ook nog eens flink gedaald.

Geef een activiteit cadeau

Een andere manier om een duurzaam cadeau te geven, is door iemand geen spullen te geven met Kerst, maar een leuke activiteit. Haal een bon in huis voor een workshop, een beautybehandeling of een avondje uit. Hier maak je mensen vaak heel blij mee, zeker als je ervoor zorgt dat de activiteit helemaal is afgestemd op wat de ontvanger allemaal leuk vindt. Je kunt er zelfs voor kiezen om een activiteit cadeau te doen waar je zelf ook aan mee mag doen. Zo heb je er zelf ook wat aan...