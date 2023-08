Steekincident met meerdere gewonden

Bij een steekincident in een horecagelegenheid aan de Marco Pololaan in Utrecht zijn drie personen gewond geraakt. De politie heeft drie verdachten aangehouden.

In de nacht van maandag 21 dinsdag 22 augustus heeft een steekincident plaatsgevonden. Hierbij zijn drie mannen (31, 38 en 39 jaar) uit Utrecht en Nieuwegein gewond zijn geraakt, waarvan een zwaargewond. De slachtoffers zijn overgebracht naar een ziekenhuis. De politie is direct een onderzoek gestart en heeft drie mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident. Het gaat om een 62-jarige en een 41-jarige man uit Utrecht en een 37-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats. De 37-jarige man is (licht) gewond geraakt toen hij vluchtte voor de politie. De politie doet verder onderzoek.