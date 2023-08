Verdachte plofkraken aangehouden

De politie hield zaterdagmiddag 27 augustus een verdachte van een serie plofkraken in Duitsland aan bij zijn woning in Utrecht Noord. De verdachte bleef twee jaar onder de radar maar dankzij oplettendheid van een aantal politiemensen werd hij zaterdagmiddag eindelijk in de boeien geslagen.

Politiemensen waren op weg naar het bureau toen ze de verdachte op het balkon van zijn woning zagen zitten. De woning werd gelijk afgezet om vluchten te voorkomen. De politie was op meerdere scenario's voorbereid.

Toen politiemensen aanbelden sprong na wat gestommel een andere persoon van het balkon in een poging te misleiden naar dat had geen effect. De verdachte probeerde via het raam de benen te nemen maar liep direct in de armen van de aanwezige politiemensen. De man werd rustig aangehouden. De man probeerde nog wel de ramen van de politieauto te vernielen om alsnog te vluchten maar dat bleef bij een poging.

Na goedkeuring wordt de verdachte overgeleverd aan de Duitse autoriteiten.