Nederland steunt Marokko bij wederopbouw

Nederland stelt € 50 miljoen beschikbaar voor wederopbouw in het gebied in Marokko dat door een aardbeving is getroffen. Dat heeft minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking donderdag namens het kabinet aangekondigd na een gesprek met de Marokkaanse minister Nasser Bourita van Buitenlandse Zaken.

Ze spraken elkaar in Marrakesh, en marge van de jaarvergadering van de Wereldbank. Schreinemacher bracht woensdag een bezoek aan het aardbevingsgebied. Ze vindt het belangrijk dat de Marokkaanse autoriteiten aangeven waar behoefte aan is. De minister wil op verzoek van de Marokkaanse overheid het bedrag inzetten voor watergerelateerde projecten, waarbij ook Nederlandse bedrijven een rol kunnen spelen.

Schreinemacher: ‘De gevolgen van de aardbeving zijn enorm. Nederland is solidair met de bevolking van Marokko en wil bijdragen aan de wederopbouw. Nederland en Nederlandse bedrijven hebben veel expertise en ervaring als het gaat om watermanagement. Ik ben hier deze week met een handelsmissie. Bedrijven die mee zijn, waren al heel geïnteresseerd om te helpen bij wederopbouw in dit gebied.’

De bijdrage komt uit een pot die bedoeld is voor de ontwikkeling van de private sector in landen waar Nederland actief is met de combinatie van ontwikkelingshulp en handel, zoals Marokko. Invest International, een financieringsinstelling van de Nederlandse overheid, is de uitvoerder ervan. Het bedrag bestaat deels uit leningen en deels uit giften.