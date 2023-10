Militairen naar Cyprus met oog op situatie in Israël en Palestijnse gebieden

De ministeries van Buitenlandse zaken en Defensie bereiden zich voor op verschillende scenario’s. Dit voor het geval de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden verder verslechtert. Daarom vertrekt vandaag vanaf vliegbasis Eindhoven een groot team van Defensie naar Cyprus.

Defensie voert verschillende vluchten uit. Dat gebeurt met 2 C-130 Hercules-transportvliegtuigen en met een gecharterd passagiersvliegtuig. Deze toestellen brengen in totaal ongeveer 200 militairen naar Cyprus, om vanaf die locatie snel te kunnen reageren. De 2 C-130’s blijven op Cyprus zolang dat nodig is.

Het team van militairen bestaat, naast de C-130 crews, uit een detachement mariniers en ondersteunend personeel. Vanuit Buitenlandse Zaken is een Snel Consulair Ondersteuningsteam (SCOT) ter plaatse om de ambassade te ondersteunen.

Ondersteuning

Afgelopen zondag stuurde Defensie al een team van militairen naar Libanon. Dit team ondersteunt de Nederlandse ambassade in Beiroet voor het geval de veiligheidssituatie in Libanon aanzienlijk verslechtert als gevolg van het conflict in Israël en de Palestijnse Gebieden.