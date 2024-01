Rode Kruis: grote zorgen om ziekte-uitbraken in Gaza door regen

Het Rode Kruis heeft grote zorgen over de flinke regenval in Gaza. Het gezondheidsministerie in Gaza meldt daardoor al meer dan 700.000 infecties, zoals verkoudheid, diarree, hepatitis en infectie- en huidziekten. Doordat mensen boven op elkaar zitten, geen fatsoenlijk onderdak hebben en alles onder water staat, neemt de humanitaire catastrofe alleen maar toe.

Guido Versloot is fysiotherapeut voor het Internationale Rode Kruis en werkt in het European Gaza Hospital in Khan Younis: “De situatie wordt slechter en slechter. Er is een tekort aan alles en de vele regenval verslechtert de gezondheid van mensen. Zij hebben al een zwakke gezondheid door ondervoeding en vermoeidheid. Er zijn al uitbraken van ziektes als hepatitis en waterpokken en we vrezen voor nog meer ziekte-uitbraken, zoals cholera, als de situatie niet snel verbetert.”

Schuilen in het ziekenhuis

Mensen kunnen zich niet beschermen tegen stortregens. Maar liefst 1,5 miljoen mensen wonen op slechts 60 vierkante kilometer, in het zuiden van Gaza, vaak in provisorische tenten. Nu de tenten onder water staan, trekken veel mensen de ziekenhuizen of scholen in. De gangen waren daar al overvol, maar raken nu nog voller. Ondanks dat voeren hulpverleners en artsen van het Rode Kruis er levensreddend werk uit. Maar mensen met hepatitis, diarree of huidziekten krijgen geen behandeling in het ziekenhuis. Er is gewoonweg geen plek, omdat de levensreddende operaties voorrang krijgen.

Het Rode Kruis maakt zich hier grote zorgen over. Wereldwijd is diarree één van de drie meest voorkomende oorzaken van kindersterfte. Zonder zouten, mineralen, voeding en schoon drinkwater kunnen patiënten uitdrogen, uitgeput raken en uiteindelijk overlijden.

Veel meer hulpgoederen nodig

Er zijn veel meer hulpgoederen nodig om mensen in Gaza van hun eerste levensbehoeften te voorzien. Het Rode Kruis blijft pleiten voor een constante stroom aan hulpgoederen, zoals water, voedsel en medicijnen. Bovendien moeten die hulpgoederen veilig naar mensen in nood worden gebracht, iets dat nu vaak een uitdaging blijkt. Het Rode Kruis kan nog niet bevestigen dat er meer hulpgoederen door de nieuwe grensovergang Kerem Shalom Gaza binnen zijn gebracht.

Versloot: “Als de goederen ons niet snel bereiken, raakt onze voorraad van pijnstillers en verdovingsmiddelen snel op. Mensen moeten dan nog meer lijden en wij zijn dan genoodzaakt om te stoppen met opereren. En door de uitbraak van besmettelijke ziekten door de regenval zal het tekort aan medicijnen alleen nog laten toenemen.”