Duurzame webshop BioGroei wint award voor beste webshop

De Belgische webshop BioGroei heeft de Becom Diamond Award gewonnen voor de beste webshop van het jaar. Deze award is toegekend door de Belgische e-commerce federatie Becom en is de hoogste erkenning voor webshops bij onze zuiderburen.

De Becom Awards worden ieder jaar uitgereikt en zijn specifiek gericht op Belgische webshops. BioGroei, binnenkort Rootsum scoorde hierbij uitzonderlijk hoog in alle thema’s. Wat BioGroei nou zo bijzonder maakt en waarom ze de prijs voor beste webshop hebben gewonnen, lees je in dit artikel.

BioGroei: een unieke webshop gericht op ecologische tuinoplossingen

Er zijn verschillende redenen aan te wijzen waarom juist BioGroei de award in de categorie ‘medium’ (omzet van 1 tot 10 miljoen euro) binnen heeft weten te slepen. BioGroei is namelijk geen normale webshop, maar een gespecialiseerde online winkel. Het bedrijf richt zich volledig op ecologische en duurzame oplossingen voor de tuin, zoals natuurlijke bodemverbeteraars, biologische bestrijdingsmiddelen en andere producten voor een dier- en natuurvriendelijke tuin. Sinds 2022 is het bedrijf volledig CO2-neutraal en zijn alle processen binnen het bedrijf duurzaam ingericht.

Dat betekent dat je hier dus niet alleen een groen en duurzaam aanbod kunt vinden, maar dat het volledige bedrijf duurzaam is – iets dat goed past in de moderne samenleving waarin duurzaamheid alsmaar belangrijker wordt voor de consument. Belgische (en Nederlandse) klanten willen namelijk steeds vaker gebruik maken van ecologische producten zonder schadelijke chemicaliën om zo iets bij te kunnen dragen aan een betere wereld. Dat biedt BioGroei aan, evenals een leerzame en informatieve blog vol écht interessante content over duurzaam tuinieren en ecologische tuinoplossingen.

Winnen van award is belangrijke erkenning voor BioGroei

Het winnen van de Becom Award is een belangrijke erkenning voor BioGroei. Dat heeft alles te maken met de duurzame toekomst waar het bedrijf voor staat, iets dat enorm past in de huidige maatschappij. De Diamond Award geeft de medewerkers van het bedrijf de erkenning en waardering voor alle inspanningen om de toekomst een beetje duurzamer te maken. BioGroei scoorde op verschillende vlakken uitzonderlijk hoog. Eigenlijk haalden ze op alle thema’s een hoge waardering: betaalgemak, logistiek, klantvriendelijkheid en duurzaamheid.

De award laat onder andere zien dat duurzaamheid en succes zeker hand in hand gaan, iets dat ook voor andere bedrijven die bezig zijn met duurzaam ondernemen motivatie kan geven. Dat ook de klant het van groot belang vindt dat er duurzame webshops zijn, bewijzen deze awards. De beoordeling van de Becom Awards ligt namelijk volledig in handen van de consument. ZIj bepalen wie er wel of niet wint. Dit laat zien dat er veel interesse is in duurzame bedrijven en dat de toekomst voor zowel duurzaamheid als bedrijven die hiermee bezig zijn rooskleurig is.

Ook andere bedrijven in de prijzen bij Becom Awards

Niet zo gek dus dat het bedrijf, dat in 1992 al werd opgericht, beloond werd met een award. BioGroei was overigens niet het enige bedrijf dat met een award naar huis ging. Naast de medium categorie, waarin BioGroei in de prijzen viel, was er nog een small en een big categorie aanwezig. In de categorie small won het bedrijf Mamzel, een webshop vol, voor en door blijmakers, en in de categorie big won het bedrijf Baunat, een webwinkel gespecialiseerd in kwalitatieve diamanten. Maar liefst 18.000 online shoppers hebben bepaald dat deze webshops, inclusief BioGroei, de winnaars waren voor de beste webshop van het jaar.

Hierdoor kunnen we wel zeggen dat de award een goede weerspiegeling is van klanttevredenheid en vertrouwen van de klanten in het bedrijf. Becom-directeur Greet Dekocker gaf aan dat het groeiend aantal deelnemers aan de Becom Award en het groeiend aantal consumenten dat stemt een goede weergave is van de toekomst van de Belgische e-commerce. Naar verwachting zal zowel het aantal deelnemers als stemmers de komende jaren alleen maar verder toenemen, aangezien online shoppen alsmaar groter wordt.

Kortom: BioGroei als inspiratiebron voor andere bedrijven

De winst van BioGroei is meer dan een individuele prestatie te noemen. Sterker nog: het is een fysiek bewijs dat duurzaamheid, zakelijk succes én klanttevredenheid heel goed samen kunnen gaan. Met deze winst inspireert het bedrijf andere bedrijven om ook eens goed na te denken over hoe ze duurzaamheid in hun bedrijfsvoering kunnen integreren. Grote kans dat er bij de komende Becom Awards meer duurzame webwinkels bij zitten, dus dan krijgt BioGroei te maken met stevige concurrentie. Maar: zolang dat betekent dat de wereld er een stukje beter van wordt, is dat mooi meegenomen. Voor nu is het vooral genieten van de welverdiende prijs die het bedrijf heeft binnen weten te halen.