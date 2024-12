Secretaris-generaal van de NAVO waarschuwt bondgenoten: verhoog defensie-uitgaven om oorlog te voorkomen

In zijn eerste grote toespraak als secretaris-generaal van de NAVO benadrukte Mark Rutte alle bondgenoten van de NAVO donderdag de cruciale noodzaak om de defensie-uitgaven en defensieproductie op te voeren in een steeds turbulentere veiligheidsomgeving. "Als we nu niet meer geld uitgeven om oorlog te voorkomen, zullen we later een veel, veel, veel hogere prijs betalen om deze te bestrijden".

Overschakelen naar 'oorlogsmentaliteit'

Tijdens een evenement georganiseerd door Carnegie Europe in Brussel riep de Secretaris-generaal alle bondgenoten op om "over te schakelen naar een oorlogsmentaliteit en onze defensieproductie en defensie-uitgaven een turbo-boost te geven."

'Hoeveel wake-up calls hebben we nog nodig?'

'Poetin probeert Oekraïne van de kaart te vegen. Hij probeert de veiligheidsarchitectuur die Europa al tientallen jaren veilig houdt, fundamenteel te veranderen. En hij probeert onze vrijheid en manier van leven te onderdrukken. Zijn agressieve patroon is niet nieuw. Maar we hebben te lang niets gedaan. Georgië in 2008. De Krim in 2014. En velen wilden niet geloven dat hij in februari 2022 een totale oorlog tegen Oekraïne zou beginnen. Hoeveel wake-up calls hebben we nog nodig? We zouden bezorgd moeten zijn. Ik weet dat ik dat ben', zei Rutte.

'Rusland bereidt zich voor op langdurige confrontatie'

De Russische economie verkeert in een staat van oorlog. In 2025 bedragen de totale militaire uitgaven 7 tot 8% van het BBP, zo niet meer. Dat is een derde van de Russische staatsbegroting – en het hoogste niveau sinds de Koude Oorlog. En de Russische defensie-industrie produceert enorme aantallen tanks, pantservoertuigen en munitie. Wat Rusland mist aan kwaliteit, maakt het goed in kwantiteit – met de hulp van China, Iran en Noord-Korea. Dit alles wijst in één duidelijke richting:

Rusland bereidt zich voor op een langdurige confrontatie. Met Oekraïne. En met ons.