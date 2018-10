Politie waarschuwt: Wapen je computer tegen gijzelingssoftware!

De politie waarschuwt voor een nieuwe variant van de ransomesoftware die onlangs in Nederland de kop heeft opgestoken: Grand Crab. 'Deze ransomware is, net zoals veel andere soorten malware bekend bij de politie. Digitale devices –zoals uw pc en tablet – kunnen worden besmet met deze gijzelsoftware', zo laat de politie maandag weten.

Bestanden via mail

De politie adviseert u tegen ransomware te wapenen door altijd goed te kijken op welke bestanden u klikt. Vaak ontvangt u deze bestanden via mail, zogenaamd van een bekende of een organisatie. Ook kan het helpen om altijd gelijk updates te installeren en back-ups te maken van de gegevens van uw computer.

Goed beschermen

'We kunnen niet genoeg herhalen om de devices goed te beschermen tegen ransomware', aldus de politie. Uit een onderzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat Nederlanders nog altijd te weinig doen om zich te beschermen tegen cybercriminaliteit. Een op de tien gebruikers werd vorig jaar slachtoffer van cybercriminaliteit. Om het belang van een goede bescherming te benadrukken is maandag de ‘maand van cybersecurity’ van start gegaan.

Nog geen sleutel

Op dit moment is er nog geen sleutel om het huidige ransomesoftware Grandcrab te ontsleutelen. Er zijn wel ‘oude’ sleutels bekend maar die werken niet op de huidige variant van deze ransomware. Kijk regelmatig op de site www.nomoreransom.org. Dit is een samenwerkingsverband tussen politie en gespecialiseerde private partijen die samen optrekken in de strijd tegen ransomware. Als er een sleutel is gevonden om de gegijzelde bestanden te ontsleutelen wordt deze op deze site gezet.

Algemene tips

‘Ransomware’ betekent letterlijk: gijzelingssoftware. Hiermee blokkeren criminelen uw computer of de bestanden op uw computer. De digitale afpersers doen zich bijvoorbeeld voor als de politie, Buma/Stemra, Microsoft of Europol of andere private partijen zoals webshops, banken etc. U zou zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten en daarom een boete moeten betalen. Niets is minder waar: het bericht is afkomstig van criminelen en betalen heeft vaak geen zin. Indien u op de link of het bestand klikt wordt uw computer geïnfecteerd en worden bestanden gegijzeld. De politie adviseert u tegen ransomware te wapenen doorantivirusprogramma’s te gebruiken, updates te installeren en back-ups te maken van de gegevens op uw computer.

Preventietips

Gebruik goede antivirus software. Er zijn tal van goede antiviruspakket te koop. (Let op! Dit is geen 100% garantie dat u niet wordt getroffen door gijzelsoftware of andere virussen / malware). Maak regelmatig een backup van uw (dierbare) bestanden en zet deze op een externe harde schijf (liefst niet aangesloten op internet). Indien uw computer is besmet met ransomware sluit dan de externe harde schijf niet op deze besmette computer aan.

Externe harde schijf

Let op welke bijlage u aanklikt in de mail. Let goed op wat voor een bestand dit is (niets is wat het lijkt). Wees dus kritisch met het openen van externe bestanden in een mail! Download geen illegale software. Hier zitten vaak virussen of malware in verstopt. Betaal het gevraagde losgeld niet. Het is niet bekend of u, na betaling, wel toegang krijgt tot de gegijzelde bestanden. Misdaad mag niet lonen.