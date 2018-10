Besloten netwerk met gestolen foto's van meisjes

Via een besloten online netwerk deelt een groep mannen gehackte foto’s van jonge Nederlandse meisjes. Volgens het RTL Nieuws, die undercover ging in het netwerk, zijn duizenden foto’s en video’s volledig op naam gesorteerd.

Veel van de slachtoffers weten niet eens dat ze gehackt zijn. In het netwerk zijn beelden te zien van 150 meisjes in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Dit zijn foto’s gemaakt in een pashokje tot naaktfoto’s van een meisje dat net onder de zonnebak is gweest.

Rond de 60 mannen en jongens verzamelen zich via de online chatroom Riot.im. Hier wordt veelal gesproken over het vergaren van naaktfoto’s. Deze worden in het jargon ‘wins’ genoemd. Maar een klein deel van de groep heeft daadwerkelijk toegang tot de foto’s en video’s. Bij de beelden staat meestal ook een link naar hun socialemediaprofielen.