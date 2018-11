Consumentenbond heeft klacht ingediend tegen Google

De Consumentenbond heeft bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een klacht ingediend tegen Google. De techreus ontfutselt gebruikers van Android-smartphones de toestemming om hun locatie te gebruiken en dat is in strijd met de wet.

De klacht is onderdeel van een gezamenlijke actie met andere Europese consumentenorganisaties, zoals koepelorganisatie BEUC en de Noorse, de Zweedse en de Tsjechische consumentenbonden. Aanleiding is een onderzoek van de Noorse consumentenorganisatie Forbrukerrådet, waaruit blijkt dat Google gebruikers van een nieuwe Android-smartphone stuurt richting het inschakelen van locatiegeschiedenis. Daarnaast staat de functie ‘web&app activiteit’ standaard ingeschakeld. Via deze optie verzamelt Google ook locatiegegevens.

In strijd met de wet

Volgens de consumentenorganisaties manipuleert Google gebruikers van Android-smartphones door cruciale informatie te verbergen. Ook gebruikt Google sturende knoppen. Gebruikers geven daardoor geen vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor het verzamelen en gebruiken van locatiegegevens. En dat moet wel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onderzoek

Uit aanvullend onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat bij ruim de helft (54%) van de consumenten met een Android-telefoon de functie ‘web&app activiteit’ ingeschakeld is. De meeste consumenten waren hier niet van op de hoogte en een groot deel van hen vindt dit vervelend. Bart Combée, directeur Consumentenbond, is niet te spreken over deze handelswijze: ‘Google ontfutselt de toestemming om de locatiegegevens te gebruiken, terwijl locatie een zeer persoonlijk gegeven is. Daarom hebben we bij de AP een klacht ingediend. Ook hebben we er bij Google op aangedrongen om dit aan te passen. En ik roep alle consumenten op om onze actie te steunen.’